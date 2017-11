Rijnmond Staat Stil met Tanya Hoogwerf

Joost Eerdmans is de onbetwiste lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, maar daar achter klopt een vrouw aan de deur, met minstens zoveel ambities: Tanya Hoogwerf.

Of het nu Zwarte Piet is ("behoud onze traditie!"), het winkelbestand op Rotterdam-Zuid ("je waant je soms net in Klein Ankara"), of de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar ("het wordt een harde strijd, maar het gaat wel ergens over"): ze heeft overal een mening over en geeft die ook graag. Op radio, tv en in de kranten.

De appel valt niet ver van de boom, want haar moeder zit jaren in de politiek: Ans Hartnagel, oprichtster van Leefbaar Capelle. "Ja, het is met de paplepel ingegoten. Met etenstijd stond Radio Rijnmond op, waar luisteraars konden inbellen, en dan ging de discussie aan tafel nog vrolijk verder."

Zeuren langs de zijlijn

Tanya Hoogwerf(42) was consultant in de IT-sector, toen zij voor de politiek koos. "Een vriendin van mij werd gestalkt en mishandeld. Toen ik haar wilde helpen, werden we van het kastje naar de muur gestuurd. Toen dacht ik: ik wil niet langer zeuren langs de zijlijn. Nu ga ik doorpakken. Ik noem het aanraakpolitiek: dat mensen begrijpen waar je het over hebt; dat het om hun gaat."

Leefbaar Rotterdam heeft deze week het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Daarin komt het woord "ons" veel voor: "Onze veiligheid, onze vrijheid, onze stad." Leidt "ons" niet tot een wij-zij-denken, een tweedeling?

Gelijke rechten

Tanya Hoogwerf:"Datslaat op gemeenschappelijke waarden. Daar kan iedereen bij horen. Helaas zijn er mensen die bijvoorbeeld gelijke rechten voor vrouwen en homoseksuelen niet onderschrijven."

Leefbaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een alliantie aangegaan met het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Ziet zij de Tweede Kamer misschien als een volgende stap in haar carrière? Als lid van Forum?

"Ik ben ambitieus genoeg om de stap nog een keer te willen maken naar Den Haag. In ieder geval niet voor de PVV. No way."

PvdA

Over de 'aartsvijand' is zij ook duidelijk: "De PvdA is een verloren zaak. Ze vormen nu voor de verkiezingen in Rotterdam een links blok met andere partijen. Dat zie ik als een teken van zwakte: ze hebben kennelijk geen onderscheidend vermogen meer."

Ok, tot slot dan nog een keer over Zwarte Piet. Niks Sinterklaasbestand, het behoud van zijn kleur staat zelfs in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Rotterdam. "Het gaat niet allen meer om de figuur Zwarte Piet. Het is onderdeel van een bredere beweging: ben je trots op onze normen en waarden, onze tradities. Ons, ja, omdat er een kleine groep is voor wie het nooit genoeg is: de zeurpieten."