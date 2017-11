Nieuw album: weer miljoenen luisteraars voor Broederliefde

Het is een mooie dag voor Broederliefde. Vandaag verscheen het tweede album van de groep uit Rotterdam-West. En dat was vooraf nog best spannend: zou de groep het succes van de afgelopen door weten te zetten?

Het antwoord is een paar uur na verschijnen wel duidelijk: absoluut. 'We moeten door', het nieuwe album van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde staat op iTunes binnen een dag al op nummer zes in de hitlijst. De videoclip bij het nieuwe nummer 'Officieel' is in een week tijd 1,9 miljoen keer bekeken. De videoclip bij het nummer '#JM' 1,9 miljoen keer.

Op Spotify is inmiddels bijna drie miljoen keer naar de nummers geluisterd. Op muziekapp Deezer is Broederliefde de meest beluisterde act.

De groep is dolblij met het succes. "We willen iedereen bedanken, we worden overdonderd met liefde vanuit jullie kant", twittert de band. "Heel mooi om te zien."

Het Kasteel

Broederliefde heeft ook op het podium een absurd succesvolle periode achter de rug. In de zomer stroomde Het Kasteel vol voor de groep. Dat concert werd live uitgezonden op de publieke omroep.

De titel van het nieuwe album wordt alvast letterlijk genomen. Broederliefde moet inderdaad door. Dit weekeinde treden ze op in Ahoy, op een festival van Jandino Asporaat. Komend voorjaar volgt er een clubtournee, in de zomer opnieuw een concert in het stadion van Sparta.