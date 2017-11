Plassen op Ajax-stoeltjes bij Café Sijf

"We zoeken een ambachtelijke toiletbrilmaker", zegt Herman Hell, eigenaar van Café Sijf. Voor het café kocht hij zes stoelen uit de Johan Cruiff ArenA en die moeten nu nog omgebouwd worden tot toiletbrillen.

"We vinden recyclen hartstikke belangrijk", legt Hell uit. "We wilden onze Amsterdamse vrienden best van de stoelen afhelpen, maar dan moest er wel een mooi tweede leven voor gevonden worden."

Toen was nog de vraag wat ze met de stoelen moeten doen. "Op het terras bleek niet te werken, maar onze toiletbrillen zijn toevallig toe aan vervanging", zegt Hell. "Het kwam dus wel goed uit."

"Met onze plek op de ranglijst mogen we eigenlijk niet zo'n grote bek hebben op de ranglijst", zegt een medewerker van het café lachend. "Maar ach. Dit is gewoon leuk."

De make-over van de stoelen moet wel goed gebeuren, zegt Hell. "Het moet namelijk wel goed gebeuren. Je moet comfortabel zitten en de brillen moeten wel schoon gemaakt kunnen worden."

Hell plaatste op sociale media een oproep in zijn zoektocht naar een toiletbrilmaker. "We krijgen heel veel reacties, maar helaas is er nog niemand gevonden die ons kan helpen."

Hell twijfelt er niet aan dat zijn bezoekers netjes zullen omgaan met de toiletbrillen, ook al zijn het Ajaxstoelen.