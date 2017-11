Deel dit artikel:











Meer geld voor peuterlessen Spelende peuter Foto: Koen Suyk (ANP)

Het kabinet gaat volgend jaar al extra geld steken in lessen voor peuters. Daardoor kunnen gemeenten de speciale pedagogisch medewerkers in de kinderopvang toch in dienst houden.

Voormalig Rotterdams wethouder Hugo de Jonge schreef eerder dit jaar een brandbrief aan het kabinet over de eerder aangekondigde bezuinigingen. De bezuinigingen zouden juist de peuters met een leerachterstand treffen. Volgens de overheid was minder geld nodig voor de voorschoolse lessen, omdat er minder kinderen met een leerachterstand zijn. Daar waren vooral de grote steden het niet mee eens. Kinderen die een achterstand dreigen op te lopen, kunnen nu naar voorschoolse opvang gestuurd worden. Dat moet ervoor zorgen dat de achterstand is weggewerkt zodra de kinderen met de echte school gaan beginnen. Het nieuwe kabinet beloofde al dat de komende jaren 170 miljoen euro extra uitgetrokken zou worden voor de voorschoolse opvang. Dat geld zou pas in 2019 komen. Gemeenten dreigden daardoor komende tijd kinderopvangmedewerkers te moeten ontslaan, terwijl ze in 2019 weer extra personeel zouden moeten aannemen. Nu volgend jaar al 40 miljoen beschikbaar komt, moet dat worden voorkomen.