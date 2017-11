Muziekstuk over scheepsramp met 128 doden bij Hoek van Holland

De Nederlandse Titanic lijkt een vergeten geschiedenis, maar in Hoek van Holland wordt de ramp zaterdag herdacht met een muziekstuk. In februari 1907 belandde een pont tussen Harwich en Hoek van Holland in zwaar weer. De SS Berlin raakte de pier, brak in tweeën en na een paar vreselijke uren tussen hoop en vrees zonk het schip.

Voor de bewoners van Hoek was de ramp ongekend aangrijpend: veel bewoners ondernomen reddingspogingen, maar deze liepen op niks uit. Bij deze ramp kwamen maar liefst 128 van de 144 opvarenden om. Het stationsgebouw van Hoek van Holland diende als mortuarium.

Vooral de dood van een vijfjarig jongetje hakte erin. Het ventje was alleen op reis en droeg een matrozenpakje. Zijn ouders hadden de stationschef van Hoek van Holland per telegram gevraagd het ventje op de trein naar Duitsland te zetten, waar ze hem zouden opwachten.

Onder de indruk

Zaterdagavond gaat in Hoek van Holland een klassiek muziekstuk over de ramp in première. Het is gemaakt door de Voorburgse componist Peter Habraken, chef-dirigent van de Hoekse muziekvereniging Rotterdam aan Zee. Het stuk wordt opgevoerd met een orkest en koor.

"Ik kende de ramp zelf tot een paar maanden geleden ook niet", vertelt Habraken. "Ik werd gevraagd om een stuk te schrijven en vroeg naar grote momenten in de geschiedenis hier. Dit was er een van."

Habraken raakte onder de indruk: "ik had een stuk kunnen schrijven zonder meer te weten dan de paar basisfeiten, maar ik werd nieuwsgierig en ben de ramp gaan onderzoeken. Die was vreselijk. Dit is de Nederlandse Titanic.''

De ramp bij Hoek van Holland was wereldnieuws. De Titanic zou vijf jaar later onder gaan.

Kalme zee

Het stuk dat hij er over schreef begint haast sereen, met een koor. "We beginnen met een kalme zee. Je hoort de zee kabbelen. De climax is alles behalve kalm. Maar het einde van het stuk is dat weer wel. De kalmte van de zee terug."

Verbraken vermoedt dat er wel nabestaanden in het publiek zullen zitten. "Van de derde, vierde generatie, al hebben zij zich nog niet bij ons aangemeld." Habraken wil zijn stuk vaker opvoeren, ook voor hen. "Uiteindelijk wil ik graag een goede opname maken."

De première van het muziekstuk is onderdeel van een volledige, gratis te bezoeken muziekavond in LCC De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland. De avond begint om acht uur.