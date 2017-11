Deel dit artikel:











FC Dordrecht wint spectaculair duel van Jong AZ FC Dordrecht - Jong AZ

In een boeiend en enerverend voetbalgevecht heeft FC Dordrecht met 3-2 afgerekend met Jong AZ. De Dordtenaren bogen in het laatste kwartier een achterstand om in een zege.

Halverwege de wedstrijd stond het team van Gérard de Nooijer met 1-0 voor, dankzij een prachtige vrije trap van Andreias Calcan. In de tweede helft boog Jong AZ de achterstand om, na goals van Reijnders en Hoedenmakers. Een kwartier voor tijd was het Mailson Lima Duarte Lopes, die de laatste wedstrijden toch al aardig op dreef is, die de Dordtse gelijkmaker voor zijn rekening nam. Het leek te eindigen in een gelijkspel, maar daar dacht Denis Mahmudov nog anders over.