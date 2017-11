Deel dit artikel:











Dordtenaar ramt twee politieauto's tijdens achtervolging

Een vijftigjarige automobilist heeft in Dordrecht aan het einde van de middag chaos veroorzaakt in Oud-Krispijn. De bestuurder werd op de Willem Marisstraat aan de kant gezet door agenten, die hadden ontdekt dat de APK van zijn auto was verlopen.

De man trok zich daar niks van aan en gaf opeens gas. Hij ramde daarbij enkele auto's en in allerijl opgeroepen andere politiewagens. Daarbij raakte een agent aan zijn schouders. De man kon alsnog worden aangehouden in de H.W. Mesdagstraat. De man bleek toen ook nog eens geen rijbewijs te hebben.