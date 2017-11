Politie: stroomstootwapens voorkomen vaak geweld

Deel dit artikel:











Gebruik van de taser

Agenten die dreigen hun stroomstootwapen te gebruiken voorkomen daarmee vaak geweld. Dat blijkt uit een tussenevaluatie over de proef van tasers bij de politie. Rotterdam is één van de vier proeflocaties in Nederland.

In bijna driekwart van de gevallen dat het stroomstootwapen erbij gepakt werd, was dreigen al genoeg. De taser is in Nederland in totaal 32 keer afgevuurd. De politie doet de test met de taser omdat gezocht wordt naar een wapen tussen wapenstok, pepperspray en anderzijds het vuurwapen. "Met het stroomstootwapen kun je op een relatief eenvoudige manier mensen onder controle brengen, met een zeer kleine kans op letsel", legt Willem Woelders, voorzitter van de landelijke stuurgroep stroomstootwapen, uit. "Andere geweldsmiddelen, zoals een hond of een vuurwapen, leveren veel meer en ernstiger verwondingen op." Een taser wordt alleen gebruikt als iemand echt niet wil luisteren naar de politie. Het gebruik van het stroomstootwapen moet er ook voor zorgen dat de agenten niet dichtbij de verdachte hoeft te komen. Daardoor is de kans minder groot dat ook de agent gewond raakt. De proef duurt nog een half jaar.