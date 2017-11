16-jarige Floris Roggekamp op kandidatenlijst VVD Dordrecht

Floris Roggekamp is 16 jaar en nu al verkiesbaar voor de VVD in Dordrecht. "De een gaat jong op voetbal en vindt zijn hele leven voetbal leuk. Een andere persoon houdt van politiek en blijft politiek zijn hele leven leuk vinden", legt hij uit.

Roggekamp is al vanaf groep 7 gefascineerd door de Nederlandse politiek. "Elk jaar werd het erger en erger. Toen werd mijn vader ook nog lid van de VVD." Vanaf dat moment was er geen houden meer aan voor de politicus in spé.

Nummer 15

De VVD heeft nu drie zetels in de gemeenteraad en Roggekamp staat op nummer vijftien. De kans is dus niet heel groot dat hij volgend jaar een plek krijgt in de zetel. "Met genoeg stemmen kan het altijd nog", zegt Roggekamp hoopvol.

Roggekamp is nog minderjarig tijdens de gemeenteverkiezingen in maart en onder de achttien mag je niet plaatsnemen in de raad, zo staat in de wet. "Ik zou maar één jaar hoeven wachten. Ik wil hoe dan ook graag op lijst staan omdat ik zo heel veel ervaring kan opdoen."

Mocht Roggekamp gekozen worden, dan kan iemand van de lijst zijn plaats tijdelijk innemen. Hetzelfde is al eens gebeurd in Oss. Daar werd de toen 17-jarige Lilian Marijnissen gekozen. De dochter van voormalig SP-voorzitter Jan Marijnissen moest toen ook wachten tot haar achttiende verjaardag.

'Dordrecht leeft niet genoeg'

Al is zijn toekomst in de raad van Dordrecht verre van zeker, Roggekamp heeft wel plannen voor de toekomst van zijn stad.

"Dordrecht leeft niet genoeg. Het is teveel papierwerk om hier iets te organiseren. Veiligheid is belangrijk, maar iets regelen moet makkelijker gaan. Als er evenementen zijn, leeft Dordrecht!"​

Daarnaast hoopt hij ook meer mensen te betrekken bij zijn grote passie, de politiek: "Ik vind de politiek te oubollig en daarom is het niet toegankelijk genoeg. Door duidelijk en beter gebruik van sociale media kunnen mensen meedoen met de discussie."

"Dan zou niet alles meer zo achter de schermen de schermen plaatsvinden. Dat is mijn eerste punt waar ik voor zou gaan."

Toekomstdromen

"Als het je interesse en ambitie is, dan moet je dat achternagaan. Ik vind het belangrijk dat jongeren een stem hebben in de politiek."

Makkelijk is het niet altijd voor de 16-jarige, want zijn leeftijdgenoten snappen zijn fascinatie niet altijd. Gelukkig heeft Roggekamp inmiddels wel vrienden waarmee hij het over de politiek kan hebben. "Je vindt elkaar toch wel."

Een plek in de Tweede Kamer zou leuk zijn, maar het hoeft van Roggekamp niet perse. "Ik vind het gewoon gaaf hoe de Nederlandse politiek werkt. Dat mensen eigen ideeën en meningen hebben en daarvoor gaan."

Dat zijn toekomst in de politiek ligt, daar twijfelt hij niet aan: "Volgens mij zien ze mij wel als een politiek talent. De voorzitter zei al dat ik de toekomst van de VVD ben hier."