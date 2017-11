Deel dit artikel:











Brand in Schiedamse woning Foto: MediaTV

Bij een brand in een woning aan de Prins Bernhardlaan in Schiedam is vrijdagavond behoorlijk wat schade ontstaan. Het huis was niet bewoond en werd verbouwd.

Omwonenden merkten het vuur halverwege de avond op en waarschuwden de brandweer. Die had de situatie snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.