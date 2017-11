Tuners herdenken autovlogster T-Race met ride naar Rotterdam

Tientallen liefhebbers van gepimpte auto's herdenken in Rotterdam-Zuid de overleden autovlogster Theresa Hagge. De 28-jarige vrouw was onder tuners erg populair als T-Race.

Vanuit verschillende plaatsen in binnen- en buitenland kwamen ze zaterdagochtend in hun sportwagens naar de Zuiderbegraafplaats, waar in de loop van de dag de uitvaart is.

T-Race pimpte zelf auto's en ging langs allerlei auto-evenementen. Ze werd vanwege haar kennis en opvallende verschijning ook regelmatig geïnterviewd. Ruim een maand geleden werd kanker bij haar vastgesteld.

Kennissen kwamen de afgelopen maand in actie om geld in te zamelen voor haar laatste wens: een reis naar Tokio om de prachtige auto's daar te bekijken. Maar haar resterende tijd bleek te kort. Maandag bezweek ze aan haar ziekte.

T-Race bij een van haar auto's: