Volg FC Groningen-Feyenoord live via Radio Rijnmond

Wie geen seconde wil missen van FC Groningen-Feyenoord moet zaterdagavond naar Radio Rijnmond luisteren. Op 93.4FM en via de website en app is het duel vanaf 19.45 van de eerste tot de laatste minuut ononderbroken te volgen.

Gaat Feyenoord de negatieve reeks van de laatste weken in Groningen doorbreken? Welke wijzigingen gaat trainer Giovanni van Bronckhorst dit keer doorvoeren? De antwoorden op deze vragen krijg je vanaf 19.00 uur in Radio Rijnmond Sport. Onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop reizen voor jou naar het Hoge Noorden en zullen ook dit keer weer vol enthousiasme verslag doen.

Net als FC Groningen-Feyenoord op zaterdag zijn op zondag de wedstrijden Excelsior-PSV en Sparta-FC Utrecht live te volgen op Radio Rijnmond. Beide duels beginnen om 14.30 uur, Radio Rijnmond Sport is er van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Napraten over het voetbalweekeinde doen we zondag in onze talkshow FC Rijnmond op tv vanaf 20.15 uur en via www.facebook.com/rtvrijnmondsport om 18.30 uur. Presentator Bart Nolles zit dan met trainer Cor Pot, verslaggever Sinclair Bischop en chefsport Ruud van Os aan tafel.