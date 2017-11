Deel dit artikel:











Auto schiet van trailer in Noordtunnel Foto: archief

Er zijn beelden opgedoken van een bizar ongeluk in de Noordtunnel bij Alblasserdam. Op beelden van een dashcam is te zien dat een personenwagen in volle vaart van een autotrailer afschiet.

Automobilisten in de tunnel kunnen net op tijd een aanrijding voorkomen. Dumpert plaatste de video vrijdagavond online.