Hondeneigenaren protesteren tegen 'hondenkliklijn'

Ongeveer zeventig hondenliefhebbers hebben zaterdag bij het Rotterdamse stadhuis actiegevoerd tegen het nieuwe hondenbeleid. Ze zijn vooral boos over de 'hondenkliklijn'.

Wethouder Eerdmans kondigde onlangs aan meer actie te ondernemen tegen agressieve honden. Aanleiding zijn enkele bijtincidenten. Zo raakte in augustus een 8-jarig meisje zwaargewond toen ze in haar arm werd gebeten. De eigenaar van de hond werd dezelfde dag nog opgepakt.

Mensen worden nu actief opgeroepen om melding te maken van gevaarlijk uitziende honden in hun buurt. Dat kunnen ze doen via het gemeentelijke nummer 14010 of online. Ambtenaren gaan vervolgens de hondeneigenaar praten. Ze kunnen eventueel besluiten tot een muilkorfgebod.

Een paar dagen geleden hadden de initiatiefnemers van de actie een gesprek met Eerdmans, dat volgens hen 'vrij positief' verliep. Maar ze blijven erbij dat een speciaal meldpunt niet nodig is als de gemeente beter zou handhaven op de aanlijnplicht. Daarom ging het protest zaterdag alsnog door, overigens zonder honden.