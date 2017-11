Honderden jongeren in de rij voor sneakerbeurs

Honderden sneakerliefhebbers stonden zaterdag lang in de rij om de beurs Sneakerness in de Van Nellefabriek in Rotterdam te bezoeken. Binnen staan dit hele weekend duizenden speciale sportschoenen uitgestald.

Sneakerness is in veel steden in binnen- en buitenland populair onder vooral jongeren. Het is voor het eerst dat de beurs in Rotterdam is. Eerdere edities waren in Johannesburg, Parijs Moskou en Warschau.

Tijdens de beurs kunnen verzamelaars sneakers en kleding kopen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor ontwerpers en sneakerfans.

Sneakerness in Rotterdam duurt nog tot en met zondag in de Van Nelle Fabriek.