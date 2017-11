Waar vind ik de Nederlandse versie van deze nummers?

Mevrouw van het Wout uit Schiebroek belde ons om te vragen:

Zijn er Nederlandse vertalingen van 'Yesterday when I was young' van Charles Aznavour en 'If tomorrow never comes' van Garth Brooks?

Antwoord

Die zijn er zeker. Onze Okkie kwam met de volgende teksten, die inmiddels zijn opgestuurd naar Mevrouw van het Wout:

Songtekst van Garth Brooks ‘If Tomorrow Never Comes’ vertaald naar het Nederlands

Soms, laat op de avondLig ik wakker en kijk naar haar, terwijl ze slaaptZe is verzonken in vredige dromen

Dus doe ik de lichten uit en lig daar in het donker

En de gedachte komt in me op

Als ik morgen helemaal niet meer wakker word

Zou ze ooit twijfelen aan mijn gevoelens

Voor haar in mijn ha

Als morgen nooit komt

Zal ze dan weten, hoeveel ik van haar houd

Heb ik het op alle mogelijke manieren geprobeerd te tonen, elke dag weer

Dat ze voor mij de enige is

En als mijn tijd op aarde voorbij is

En ze moet de wereld tegemoet treden zonder mij

Zal de liefde, die ik haar gegeven heb in het verleden

Genoeg zijn om blijvend te zijn

Als morgen nooit komt

Want ik heb geliefden verloren in mijn leven

Die nooit hebben geweten, hoeveel ik van ze hield

Nu leef ik met de spijt

Dat mijn ware gevoelens voor hen nooit zijn onthuld

Ik deed mezelf een belofte

Om iedere dag te zeggen hoeveel ze voor me betekent

En die omstandigheden te vermijden

Waarin er geen tweede kans is om te zeggen wat ik voel

Als morgen nooit komt

Zal ze dan weten, hoeveel ik van haar houd

Heb ik het op alle mogelijke manieren geprobeerd te tonen, elke dag weer

Dat ze voor mij de enige is

En als mijn tijd op aarde voorbij is

En ze moet de wereld tegemoet treden zonder mij

Zal de liefde, die ik haar gegeven heb in het verleden

Genoeg zijn om blijvend te zijn

Als morgen nooit komt

Dus zeg degene, van wie je houdt

Wat je denkt

Voor het geval morgen nooit komt





Songtekst van Charles Aznavour ‘

Yesterday when i was young’

vertaald naar het Nederlands

Gisteren toen ik nog jong was,De smaak van het leven was zoet als regen op mijn tong,Ik speelde uitdagend met het leven alsof het een dwaas spel was,De manier waarop een avondbries een kaarsvlam speelt;De duizend dromen die ik droomde,De prachtige dingen die ik gepland had,die ik wilde bouwen, helaasOp nat en los zand;

Ik leefde bij nacht en vermeed het naakte daglicht.

En pas nu zie ik hoe de jaren voorbij vlogen.

Gisteren

Toen ik nog jong was,

Zo veel liedjes zaten te wachten om gezongen te worden,

Zoveel onverwachte pleziertjes lagen op de plank voor mij

En mijn verblindende ogen wilden zoveel pijn niet zien,

Ik rende zo snel dat de tijd en jeugd tenslotte voorbij waren,

Ik stond nooit eens stil om na te denken over wat het leven inhield

En elk gesprek dat ik voor de geest haal gaat over mijzelf,

En verder helemaal niets.

Gisteren was de maan blauw *)

En elke gekke dag bracht nieuwe dingen om te doen,

Ik gebruikte mn magische leeftijd als was het een toverstaf,

En nooit zag ik de nutteloosheid en leegheid om me heen

Het spel van de liefde speelde ik met arrogantie en trots

En elke vlam die ik te snel aanstak, doofde snel;

De vrienden die ik maakte dreven op een of andere manier

allemaal weg

Alleen ik bleef op het toneel om het spel af te maken.

Er zijn zoveel liedjes in mij die niet gezongen zullen worden,

Ik voel de bittere smaak van de tranen op m'n tong,

De tijd is gekomen voor mij om te betalen

voor gisteren toen ik jong was...

*) Als er twee keer in dezelfde maand een volle maan optreedt,

wordt de tweede volle maan een blauwe maan genoemd.

Dit verschijnsel komt ongeveer om de twee à drie jaar voor



Overdrachtelijk: iets wat zelden voorkomt, iets bijzonders

Ofwel hier: In zijn jeugd ('gisteren toen hij jong was') was elke dag

een bijzondere dag