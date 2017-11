Jørgensen: 'Denk veel terug aan FC Groningen-uit'

Nicolai Jørgensen denkt dat de nipte nederlaag van Feyenoord tegen de Engelse grootmacht Manchester City (1-0) in de Champions League een kantelpunt is voor de regerend landskampioen. De spits begon afgelopen dinsdag niet in de basis, omdat hij zich bij aankomst bij het hotel niet lekker voelde. Hij vindt dat zijn ploeg pech had door de late treffer van Raheem Sterling.

"Voor veel spelers was het een goede dag. Ze deden bijna alles perfect", aldus de Deen over het duel tegen Manchester City. Jørgensen zegt dat als Feyenoord op de manier speelt zoals de ploeg dat tegen de Engelse koploper deed, dat de Rotterdammers in de eredivisie in elk geval minder tegendoelpunten zullen krijgen. "Maar het is een combinatie van factoren dat we niet winnen: we moeten meer scoren en minder goals tegen krijgen."

De aanvaller bewaart goede herinneringen aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Hij debuteerde in het Hoge Noorden met een 5-0 overwinning tegen de groen-witten. "Ik denk veel aan die wedstrijd. Het was de perfecte start", vertelt Jørgensen, die een beetje zenuwachtig was voor dat duel. De Deen blijft, ondanks de matige reeks van de Rotterdammers, optimistisch over de eredivisie: "Niets is onmogelijk in het voetbal. Vorig seizoen stonden we met negen punten voorsprong op de concurrentie bovenaan. Uiteindelijk maar met één punt."