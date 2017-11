Amateurvoetbal: Jong Sparta boekt verrassende zege

Jong Sparta heeft zaterdag in de tweede divisie gestunt tegen VV Katwijk. De hekkensluiter zegevierde verrassend met 3-2 op Het Kasteel tegen de ongenaakbare koploper. Paco van Moorsel, Youri de Winter en Koen Muller waren verantwoordelijk voor de goals van de Rotterdammers.

Op basis van het doelsaldo is Jong Sparta even van de laatste plaats af met twaalf punten uit dertien duels. AFC, dat momenteel de rode lantaarn in het bezit heeft, komt morgen pas in actie tegen de Koninklijke HFC.

Barendrecht boekte op sportpark De Bongerd een 3-0 overwinning tegen FC Lisse. Ramy Salem, Ali Khaldi en Marlon Oranje waren verantwoordelijk voor de treffers van de thuisploeg. Het team van trainer Adrie Poldervaart bivakkeert in het linkerrijtje met twintig punten uit dertien duels. De club is achtste.

Excelsior Maassluis kwam via Jeremy Moreno op een 1-0 voorsprong in de uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, maar de ploeg uit de Bollenstreek won uiteindelijk met 2-1. De club van coach Jeroen Rijsdijk, die negende staat, behaalde negentien punten in dertien wedstrijden.

Derde divisie zaterdag

Spijkenisse pakte de tweede zege van het seizoen. De groen-witten klopten op Sportpark Riedijk de mannen van Harkemase Boys met 3-0. Het was de eerste thuiszege voor de formatie van Peter Wubben. Stefano Goncalves zette de thuisploeg in de eerste minuut op een 1-0 voorsprong. Vlak voor tijd maakte invaller Jazzy Adams de overige twee treffers. Spijkenisse blijft ondanks de zege op de zeventiende plek staan met twaalf punten uit dertien wedstrijden.

Capelle won in Katwijk knap van nummer drie Quick Boys. De ploeg van coach Winand van Loon was met 2-0 te sterk voor de blauw-witten. Kelvin Kalika en Boris Letterie produceerden de goals. Capelle kon deze overwinning goed gebruiken, want de club bungelt in de staart van de derde divisie zaterdag. De groenhemden hebben dertien punten uit twaalf confrontaties.

ASWH ging in Flevoland met 2-0 onderuit tegen Jong Almere City. Het team uit Hendrik-Ido-Ambacht is met vijftien punten de nummer twaalf op de ranglijst.

Hoofdklasse A

SteDoCo zegevierde in een doelpuntrijke wedstrijd tegen HSV Hoek. De ploeg uit Hoornaar won in Zeeland met 5-3. Morris van den Brink, Jordey van Dam (2x) zette de gasten op een 3-0 voorsprong, maar Hoek kwam nog knap terug tot 3-3. Uiteindelijk trok SteDoCo de overwinning nog over de streep met treffers van Remco Buist en Rensy Barradas. Het team van coach Frans Adelaar blijft VV Noordwijk achtervolgen met 26 punten uit twaalf duels. De achterstand bedraagt vijf punten.

RVVH kon tegen Noordwijk regiogenoot SteDoCo niet 'helpen', want de ploeg uit Ridderkerk verloor in eigen huis van de koploper met 2-0. Met negen punten uit twaalf confrontaties blijft de ploeg van coach Giovanni Franken, die komend seizoen zal worden vervangen door Ronald Hulsbosch, met vijftiende plaats in degradatiezorgen.

VV Rijsoord, de andere ploeg uit Ridderkerk in de hoofdklasse A, had wel een reden tot juichen. Die club klopte Argon in Mijdrecht met 3-2. Mike van Gool, Patrick Berends en Zepp Jacobs scoorden de goals voor de uitploeg. Rijsoord is de nummer vijf van de competitie met negentien punten uit twaalf wedstrijden.

Laurens Visser kon met zijn treffer voor Smitshoek niet voorkomen dat zijn club met 3-1 verloor van FC Rijnvogels. Een dure nederlaag voor de ploeg uit Barendrecht, want beide teams konden de punten goed gebruiken in hun degradatiestrijd. De oranjehemden maakten de wedstrijd tegen FC Rijnvogels met tien man af, omdat Ribeiro Varela tweemaal geel kreeg. Smitshoek staat na twaalf duels veertiende met elf punten.

Zwaluwen ging thuis met 3-2 onderuit tegen Nootdorp. Riccardo Merrelaar maakte de twee doelpunten voor de Vlaardingers. De zwart-witten speelden de wedstrijd met tien man uit, omdat Joseph Goncalves rood kreeg. Zwaluwen vindt zichzelf terug op de tiende plaats van de hoofdklasse A met vijftien punten uit twaalf wedstrijden.