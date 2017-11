Rokende droger jaagt bewoners Rotterdam-Beverwaard huis uit

Bewoners van een vestiging van het Leger des Heils in Rotterdam-Beverwaard moeten de nacht elders doorbrengen. Door een brand en de rook die daarbij vrijkwam, kunnen ze even niet terug naar huis.

Het gaat om de bewoners van zeven wooneenheden op de eerste verdieping van het pand aan de Neercanneplaats. Daar ontvlamde aan het einde van zaterdagmiddag een droger in de centrale hal.

"De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er was sprake van grote rookontwikkeling", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. "Het is daarom niet verantwoord dat de mensen vanavond al terugkeren."

Het is niet bekend om hoeveel mensen het precies gaat. Niemand raakte gewond bij de brand.