PKC wint in derby ruim van KCC

PKC/SWKGroep blijft na drie speelronden in de Korfbal League ongeslagen. De ploeg uit Papendrecht won in Capelle aan den IJssel ruimschoots met 35-22 van promovendus en regiogenoot KCC/SO natural.

De eerste helft van deze korfbalwedstrijd was nog spannend. PKC pakte een verschil van drie doelpunten (5-8), maar KCC kwam na negentien minuten spelen tot één doelpunt terug: 10-11. Uiteindelijk gingen de withemden met een voorsprong de rust in (13-16).

In de tweede helft liep PKC over KCC heen. De Papendrechtse ploeg kon makkelijker op de korf schieten. Het thuisteam uit Capelle aan den IJssel had moeite met de geoliede machine van PKC en zag het doelpuntenverschil alleen maar groter worden. Met de 22-35 eindstand als gevolg.

PKC heeft na drie wedstrijden alle zes punten binnen. KCC pakte alleen in de openingsronde tegen Avanti twee punten.

Aanstaande maandag besteedt Sportclub Rijnmond aandacht aan dit regionale korfbalduel. De televisie-uitzending begint om 17:30 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.