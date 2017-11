Deel dit artikel:











Man overlijdt na vechtpartij op perron metrostation Zuidplein in Rotterdam RET Metro. Foto: Roald Sekeris

Een 54-jarige Rotterdammer is overleden nadat hij op metrostation Zuidplein betrokken was geraakt bij een vechtpartij. Hij overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis, bevestigt een woordvoerder van de politie aan RTV Rijnmond.

De vechtpartij was vrijdagmiddag rond 16.15 uur bij de lift op het perron van de metro richting Spijkenisse. Volgens omstanders deelde de belager van de Rotterdammer meerdere klappen uit en verdween. Naar verluidt had hij een kind bij zich. De politie kan dit niet bevestigen. Het slachtoffer was bij bewustzijn toen politieagenten ter plaatse kwamen. Hij werd alleen naar het ziekenhuis vervoerd voor controle. Daar verslechterde in de loop van de avond zijn toestand en overleed hij. De politie zoekt getuigen van de vechtpartij op het perron van metrostation Zuidplein.