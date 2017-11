Deel dit artikel:











Opnieuw Marktplaatsverkoper overvallen in Rotterdam Foto: MediaTV

In het Van Speykstraat in Rotterdam is zaterdagavond rond 20.00 uur een man beroofd. Hij was vanuit Utrecht naar het Oude Westen gekomen voor de verkoop van een partij vuurwerk.

Het slachtoffer had zijn knallers te koop gezet op Marktplaats. Via die site kwam de afspraak met de potentiële koper tot stand. Naar verluidt gingen koper en verkoper een kelderbox in aan de Van Speykstraat. Daar moest de verkoper zijn waar onder bedreiging van een vuurwapen afstaan. In Rotterdam zijn de afgelopen weken vaker zogeheten 'Marktplaatsovervallen' geweest. Vrijdagavond ging het nog mis aan de Gerdesiaweg. De politie heeft inmiddels tips verspreid over veilig handelen op verkoopsites.