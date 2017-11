Feyenoord in tweede helft langs FC Groningen

Sofyan Amrabat in duel met Ruben Jenssen (Bron: ANP - Cor Lasker)

Feyenoord heeft zaterdag eindelijk weer eens kunnen juichen. De Rotterdammers wonnen in het NoordLease Stadion met 2-0 van FC Groningen en pakten voor het eerst sinds vijf wedstrijden in de eredivisie weer eens een overwinning.

Beide ploegen werkten een povere eerste helft af. De beste kans voor de thuisploeg was in de zesde minuut. Tom van Weert mocht uithalen op Feyenoord-doelman Brad Jones, waarna Ritsu Doan een open kopkans voor FC Groningen miste. De regerend landskampioen kwam in deze situatie goed weg. Rond het kwartier mocht FC Groningen in de handjes knijpen toen scheidsrechter Danny Makkelie geen strafschop aan de Rotterdammers gaf. Nicolai Jørgensen werd vastgehouden, maar de arbiter van dienst wuifde deze situatie weg.

Een tegenvaller voor Feyenoord was het uitvallen van Ridgeciano Haps. De linksback ging met pijn aan het sleutelbeen geblesseerd naar de kant.

Na een klein half uur spelen dwong Feyenoord pas de eerste kansen af. Renato Tapia zag zijn kopbal van de lijn gekeerd worden door Todd Kane. Twee minuten later schoot Tonny Vilhena de bal vlakbij het doel over. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft waren Sam Larsson en wederom Vilhena dichtbij de openingstreffer.

Vilhena eindelijk trefzeker, beauty Jørgensen

FC Groningen kwam fel uit de kleedkamer, maar het was Feyenoord die score opende. Steven Berghuis zag zijn schot vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied gekeerd worden door FC Groningen-doelman Sergio Padt. Vilhena was als de kippen erbij om de bal in het lege doel te tikken (0-1).

Vijf minuten na het openingsdoelpunt voorkwam Miguel Nelom met een belangrijke sliding dat Juninho Bacuna op het Rotterdamse doel kon uithalen. Op dat moment kwam het team van trainer Giovanni van Bronckhorst goed weg. Na dit hachelijke moment duurde het niet lang dat het uitvak weer kon juichen.

Eerst was het Larsson die zijn schot van afstand gekeerd zag worden door Padt, maar enkele seconde later lag de bal toch in het net. Nicolai Jørgensen rondde een zeer fraaie aanval van Feyenoord. Met een stiftje zette de Deense spits de 0-2 op het scorebord.

Vervolgens liet Jørgensen het nog na om de wedstrijd definitief in het slot te gooien door een voorzet van Nieuwkoop niet af te ronden. FC Groningen gaf zich niet gewonnen tegen de Rotterdammers, maar de ploeg uit Noord-Nederland kon in aanvallend opzicht geen vuist meer maken. Al kwam Feyenoord nog goed weg toen Mike te Wierik in blessuretijd de bal op de lat trapte.

FC Groningen - Feyenoord 0-2 (0-0)

49' 0-1 Tonny Vilhena

59' 0-2 Nicolai Jørgensen

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Haps (20' Nelom); El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis (90+2' Toornstra), Jørgensen, Larsson (86' Boëtius)