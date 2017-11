Suriname 42 jaar onafhankelijk, leeft het nog?

We spreken Nederlanders met Surinaamse roots op de Kruiskade in Rotterdam

Het is vermoedelijk aan uw aandacht ontsnapt, maar zaterdag 25 november was voor een deel van de Nederlanders een bijzondere dag. Op die datum werd namelijk 42 jaar geleden Suriname een onafhankelijk land. Een peiling op de Rotterdamse Kruiskade, levert gemengde reacties op.

Veel mensen met Surinaamse roots die we aanspreken zijn niet echt met de viering bezig. Op de vraag 'Weet u wat voor een dag het is', antwoordt de eerste Rotterdammer: "Zaterdag".

Ook een tweede man geeft toe niet veel met de officiële onafhankelijkheidsdag: "Ik hoop het op het NOS-journaal te zien, maar daar blijft het bij."

Ook een mevrouw die met haar kinderen over de Kruiskade wandelt heeft weinig met de dag. Als ze in Suriname zou zijn, zou ze wel meedoen met het feestgedruis. En ze benadrukt: "Ik vind het wel belangrijk dat ik het meegeef aan mijn kinderen. Dat als ik er niet meer ben, zij er wel bij stilstaan. Hoe dan ook, ze kunnen niet ontkennen dat dit hun roots is."