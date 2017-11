Deel dit artikel:











Haps tot de winterstop uitgeschakeld Ridgeciano Haps

Feyenoord kan tot het einde van de eerste seizoenshelft niet beschikken over Ridgeciano Haps. De linksback van de Rotterdammers viel zaterdag in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Groningen met een sleutelbeenbreuk uit. De verwachting is dat Haps ongeveer zes weken aan de kant staat.

De 24-jarige verdediger kwam ongelukkig neer na een duel met Ritsu Doan. Haps greep direct naar zijn schouder en verliet het veld per brancard. Hij werd in de twintigste minuut vervangen door Miguel Nelom. Haps moest eerder dit seizoen vanwege een blessure de duels tegen Heracles Almelo en Manchester City missen.