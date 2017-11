Overige sporten: ARBO Rotterdam Handbal onderuit in Amsterdam

ARBO Rotterdam Handbal is zaterdagavond in het belangrijke eredivisieduel tegen DEF-Fire/Aristos verslagen. De Rotterdamse handballers verloren met 26-24 van de Amsterdammers. Na deze nederlaag staat de ploeg van coach Danny Baijens onderaan met vijf punten uit elf duels.

De degradatiekraker begon nog zo goed voor Rotterdam Handbal. Het team leidde op een gegeven moment met vier punten (8-12), maar Aristos kwam sterk terug. Bij een stand van 16-19 zagen de Rotterdamse handballers dat de Amsterdamse thuisploeg vier keer scoorde (20-19). Vlak voor tijd kwam het team van Baijens terug tot één punt verschil (25-24). Aristos kon echter nog één treffer scoren en hield de twee punten in Amsterdam.

Volleybal

Het damesteam van Sliedrecht Sport boekte in sporthal De Basis een 3-1 overwinning tegen TalentTeam Papendal Arnhem. Bij een stand van 2-0 (25-22 en 25-13) in sets kwamen de gasten terug in de wedstrijd door de derde set met 25-20 te winnen, maar de koploper van de eredivisie trok in de vierde set aan het langste eind (25-21). Sliedrecht Sport blijft ongeslagen bovenaan staan met 24 punten uit acht duels. Het team van trainer Matt van Wezel heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld dan nummer twee VC Sneek (22 punten).

Waterpolo

De regionale waterpoloteams verloren al hun wedstrijden. In de eredivisie heren ging ZPB H&L Productions in eigen huis met 9-7 onderuit tegen De Zijl Zwemsport uit Leiden. Het waterpoloteam uit Barendrecht is achtste met tien punten uit zeven duels. ZPC Amersfoort was met 10-4 de Rotterdamse waterpoloërs van SVH de baas. De ploeg uit Hillegersberg staat tiende met zeven punten uit acht wedstrijden.

In de eredivisie dames zoeken de dames van ZPB nog altijd naar de eerste punten. Polar Bears won in Barendrecht met 13-7. ZPB is na vijf wedstrijden de hekkensluiter met nul punten.

Zaalvoetbal

TPP-Rotterdam pakte in het Topsportcentrum een punt tegen ZVV Volendam. De zaalvoetballers speelden met 4-4 gelijk. Felix Verhaar scoorde een hattrick. Het andere doelpunt kwam op naam van Wessel Verhaar. Na acht speelronden in de eredivisie zaalvoetbal is TPP met acht punten terug te vinden op de achtste plaats.