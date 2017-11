Vilhena: 'Reden gebaar is voor mezelf'

Tonny Vilhena zette Feyenoord in het uitduel tegen FC Groningen (0-2) op voorsprong. Niet de treffer, maar de manier waarop de middenvelder het doelpunt vierde deed de wenkbrauwen fronzen. De Maassluizer wilde na afloop van de wedstrijd daar niet over uitweiden.

"Het was voor mezelf. Ik sluit me af van de buitenwereld. Ik wil gewoon niets horen", zegt Vilhena over zijn gebaar bij de 0-1. Hij wil niet zeggen of deze beweging ging over het spel van hem of Feyenoord van de afgelopen weken. "We hebben een lange tijd niet gewonnen. Dat is goed. Iedereen is weer blij en positief. De vibe is ook weer goed."

Vilhena vindt dat Feyenoord nu van wedstrijd tot wedstrijd moet kijken. Hij zegt dat de Rotterdammers vertrouwen hebben opgedaan bij het Champions League-duel tegen Manchester City, dat nipt met 1-0 werd verloren. "Volgende week is Vitesse-thuis. We moeten ons best doen en drie punten pakken", aldus de middenvelder.