Deel dit artikel:











Oorlogsmonument vernield in Alblasserdam Vernield oorlogsmonument in Alblasserdam - Foto Alblasserdamsnieuws

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een oorlogsmonument aan de Polderstraat in Alblasserdam vernield. Een schaal werd zaterdag in stukken op de grond gevonden. Burgemeester Paans heeft in een video de verantwoordelijken een ultimatum gesteld: "Meld je voor maandagmiddag 12:00 uur."

Op de website www.alblasserdamsnieuws.nl zegt Paans dat hij 'verdrietig en boos is'. "Je zou verwachten dat iemand die dit doet de verantwoordelijkheid op zich neemt dat meldt en de schade vergoedt ", zegt Paans in het filmpje. Paans roept de dader(s) op om zich te melden. "Dan praten we erover", zo zegt hij "en dan zorgen we dat we het herstellen." Als niemand zich meldt, dan worden politie en justitie ingeschakeld. Eerder vernield

Het is niet de eerste keer dat een van de schalen bij het oorlogsmonument is gesloopt. In 2015 gebeurde dat ook al een keer. De gemeente deed toen aangifte bij de politie. Het is niet de eerste keer dat een van de schalen bij het oorlogsmonument is gesloopt. In 2015 gebeurde dat ook al een keer. De gemeente deed toen aangifte bij de politie. De herstelkosten van de vorige schaal lagen rond de 5.000 euro. Het duurde maanden voordat de schaal was vervangen.