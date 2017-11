Janneke de Bijl wint cabaretfestival Cameretten

In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam heeft zaterdag cabaretier Janneke de Bijl de 52e editie van het Cameretten Festival gewonnen. Ze won niet alleen de juryprijs, maar ook de publieksprijs.

Volgens de jury heeft De Bijl een "frisse toon, ook al laat ze vooral sombere gedachten horen".

De persoonlijkheidsprijs ging naar Andries Tunru. Hij krijgt de prijs omdat hij onder meer "bedreven is in het uitvergroten van zijn brein."

De andere finalist was Mark Waumans. De drie finalisten gaan nu de komende maanden op tournee door Nederland.

Cameretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Dit jaar was de 52ste editie. Tot 1988 werd het festival gehouden in Delft, daarna verhuisde het naar het Oude- en het Nieuwe Luxor Theater.

Onder eerdere winnaars zijn Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Hans Teeuwen, Plien en Bianca en Marc-Marie Huijbregts.