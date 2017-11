Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Rotterdam-IJsselmonde Foto: MediaTV

In de nacht van zaterdag op zondag is in Rotterdam-IJsselmonde een auto in vlammen opgegaan.

De brandweer werd rond 02:00 uur gealarmeerd dat er aan de Zuiddiepje een wagen in brand stond. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. De politie onderzoekt de mogelijkheid van brandstichting. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.