Rotterdamse countryzanger wint DCMA-awards Blomsteel

De Rotterdamse countryzanger Mark Blomsteel heeft zaterdagavond in Leerdam twee DCMA Awards in de wacht gesleept. De in Ommoord opgegroeide zanger kreeg de prijs voor het album #Dutchboy (beste album) en het nummer 'Lived & Gone to Heaven' (beste song).

Blomsteel woont tegenwoordig in Nashville in de Verenigde Staten, de hoofdstad van de countrymuziek. Daar heeft hij de afgelopen jaren drie albums gemaakt. Blomsteel won twee keer eerder een DCMA-award. In 2012 kreeg hij een prijs voor zijn nummer Cowgirl. Twee jaar later werd hij verkozen tot 'beste zanger'. Zaterdagavond werd ook bekend dat Blomsteel genomineerd voor de Exportprijs bij de Rotterdam Music Awards. In die categorie is ook de Rotterdamse top-dj Oliver Heldens genomineerd.