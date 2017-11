Bekende gitaar Eddy Christiani nu te zien in RockArt

Hij was het eerste Nederlandse popidool. En hij was de eerste Nederlander die de elektrische gitaar gebruikte. En een van de bekende gitaren van Eddy Christiani is vanaf zondag te zien in RockArt, het Rockmuseum in Hoek van Holland.

Christiani was in 1939 de eerste Nederlander die met de elektrische gitaar optrad. In de jaren '50 groeide zijn populariteit tot ongekende hoogten voor die tijd. Met nummers als 'Spring maar achterop' en 'Hoe je heette, dat ben ik vergeten' kreeg hij een grote schare fans.

Hij werd in 1953 uitgeroepen tot populairste zanger van Nederland en dat zou hij drie jaar blijven.

Volgens Bertus van der Horst, zanger van Bertus en de Tjet Setters en groot fan van Christiani, was hij een enorm popidool. "Maar dat kwam ook door de muziek", legt hij uit. "Als Christiani in een nummer meespeelde met zijn elektrische gitaar, dan stond hij heel erg op de voorgrond. Je kon echt niet om hem heen."

Naar Hoek van Holland

De gitaar van Christiani kwam onlangs in handen van een gitaarhandelaar in Scheveningen. "En hij vond 'm meteen bijzonder", zegt Jaap Schut van RockArt. "Eigenlijk was hij er meteen van overtuigd dat deze gitaar in een museum thuis hoort. En dan kom je toch bij ons uit."

De gitaar, de Gretsch (model Chet Atkins Nashville), werd door Christiani gebruikt in de jaren '60 tijdens zijn grote comeback. Met deze gitaar was hij ook jarenlang te zien in het bekende televisieprogramma Voor de vuist weg van Willem Duys.

In RockArt is nu een speciaal gedeelte gewijd aan Eddy Christiani, die vorig jaar op 98-jarige leeftijd overleed. Er hangen bijzondere foto's, singles, oorkonden en het certificaat dat hoort bij de Orde van Oranje Nassau. In het midden van de expositie is nog een lege plek, die zondagmiddag wordt ingevuld door de elektrische gitaar.

Volgens Schut krijgt de gitaar een vaste plek in de collectie van RockArt.

Museum RockArt is zondag vanaf 14.00 uur geopend. De overhandiging van de gitaar is om 15:00 uur.