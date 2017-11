Deel dit artikel:











Cor Pot in FC Rijnmond Cor Pot

Cor Pot is zondagavond te gast in FC Rijnmond. De Rotterdamse trainer zal zijn licht laten schijnen over de overwinning van Feyenoord bij FC Groningen. Ook zullen de wedstrijden van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht worden besproken.

Pot zal geflankeerd worden door Ruud van Os en Sinclair Bischop. Op de Facebook-pagina van RTV Rijnmond Sport kan je vanaf 18.30 uur live je vragen stellen aan de analytici. Op TV Rijnmond is de voetbaltalkshow te zien vanaf 20.15 uur en deze wordt ieder uur herhaald.