Excelsior verliest met opgeheven hoofd van PSV

Excelsior heeft geen punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen PSV. De Kralingers kwamen in de eerste helft 2-0 achter. Ryan Koolwijk schoot Excelsior in de tweede helft nog wel dichterbij. Ondanks dat Excelsior nog kansen kreeg op de gelijkmaker, ging PSV er dus met de punten vandoor.

PSV begon de wedstrijd met een duidelijk doel; de wedstrijd zo snel mogelijk beslissen. De ploeg had het betere van het spel en het doelpunt van PSV kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Toch was het doelpunt zeer knullig. Jurgen Locadia legde vanaf de linkerkant de bal scherp voor in het strafschopgebied, waar Jurgen Mattheij niet goed op reageerde. Hij werkte de bal in eigen doel.

In de 41e minuut was Mattheij weer betrokken bij een doelpunt van PSV. Lozano kon in het strafschopgebied aanleggen en zag zijn inzet van richting veranderd worden door Mattheij.

Na rust maakte Excelsior een knappe goal. Elbers hield de bal vlak bij de achterlijn goed bij zich en zette plots Ryan Koolwijk vrij voor Jeroen Zoet. De aanvoerder van Excelsior faalde niet en bracht Excelsior dichterbij.

Vanaf dat moment begon PSV te wankelen. Excelsior kreeg meteen een goede kans via Elbers, maar wist niet te scoren. Ook in de absolute slotfase kreeg Excelsior kansen om gelijk te maken, maar ging de bal er niet in. Isimat Mirin hielp Excelsior vlak voor tijd nog bijna, door een bal totaal verkeerd te raken. Maar Jeroen Zoet wist de bal knap nog over het doel te tikken.

Scoreverloop

13' 0-1 Jurgen Mattheij (eigen doelpunt)41' 0-2 Hirving Lozano53' 1-2 Ryan Koolwijk

Opstelling Excelsior

Kristinsson; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Koolwijk; Fortes (Vermeulen 88'), Messaoud; Elbers, Van Duinen (Caenepeel 79'), El Azzouzi (Hadouir 72')