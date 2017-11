De politie heeft zondagmorgen in Wielwijk in Dordrecht een vrouw (24) opgepakt. Ze zou een 22-jarige man hebben gestoken met een mes.

De politie kreeg om 09:00 uur de melding dat een ruzie in een huis aan de Witte de Withstraat uit de hand liep en dat er was gestoken. Agenten troffen de gewonde man aan.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw is aangehouden. De aanleiding voor de steekpartij ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer.