Haps geopereerd aan sleutelbeen Ridgeciano Haps

Feyenoorder Ridgeciano Haps viel zaterdag uit in de wedstrijd tegen FC Groningen. Hij brak vroeg in de wedstrijd zijn sleutelbeen. Zondag is hij daaraan met succes geopereerd in het Erasmus MC.

Haps is zes weken niet inzetbaar en zal pas na de winterstop weer in actie komen voor Feyenoord. Na de winterstop wacht op 21 januari meteen Ajax.