Deel dit artikel:











Man uit Gorinchem (25) gewond door ongeluk op A2 ambulance

Bij een ongeluk op de A2 is in de nacht van zaterdag op zondag een 25-jarige man uit Gorinchem ernstig gewond geraakt. Rond 04.00 uur raakte zijn auto ter hoogte van Waardenburg van de weg. Zowel de man als een 21-jarige vrouw uit Tiel -die ook in de auto zat- zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is het niet duidelijk hoe het ongeluk precies gebeurde. Het voertuig schoot een paar honderd meter door en kwam op z'n kop tot stilstand. De gewonde man zei tegen de politie dat de bestuurder van de auto er na het ongeluk vandoor was gegaan. Er is met een helikopter naar een derde persoon gezocht. Die zoektocht heeft niets opgeleverd.