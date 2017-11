Sparta verliest op Het Kasteel van FC Utrecht

Sparta heeft zondag op Het Kasteel met 1-3 verloren van FC Utrecht. Voor de ploeg van Alex Pastoor scoorde Nick Proschwitz, die zijn basisdebuut maakte. Zakaria Labyad scoorde twee keer voor Utrecht, Gyrano Kerk deed dat één keer.

De wedstrijd was voor Sparta nog maar amper begonnen, en de bal lag al in het net. Labyad schoof binnen na een goede loopactie en dito voorzet van Kerk. FC Utrecht oogde sterk in de minuten die daarop volgde. Maar al snel vervielen beide ploegen in stroperig spel. Veel gebeurde er in de eerste helft verder dan ook niet.

Eerste doelpunt Proschwitz

In de tweede helft pakte Sparta het beter op. Het beloonde zichzelf uiteindelijk na 55 minuten zelfs met een doelpunt. Na een mooie aanval kon Nick Proschwitz de bal binnenglijden.

Ongeveer een kwartier kon Sparta van die stand genieten. Zakaria Labyad verraste Roy Kortsmit daarna uit een vrije trap in de linkerhoek. Gyrano Kerk besliste het duel in Rotterdam-West uiteindelijk. Op snelheid klopte hij de Sparta-verdedigers en schoot hij de bal over de grond in de linkerhoek.

Scoreverloop

1' 0-1 Zakaria Labyad55' 1-1 Nick Proschwitz70' 1-2 Zakaria Labyad75' 1-3 Gyrano KerkKortsmit; Holst, Breuer (Ache 80'), Fischer, Floranus; Duarte, Mühren, Sanusi, Dougall; Goodwin (Verhaar 84'), Proschwitz