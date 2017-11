Van der Gaag: 'We verdienden de gelijkmaker'

Excelsior verloor zondag met opgeheven hoofd van PSV. De ploeg kwam weliswaar met 2-0 achter, maar knokte zich na rust terug in het duel. Toen zat er meer in, vond ook trainer Mitchell van der Gaag.

"In de tweede helft begin je met de afgekeurde goal. Dan zie je iets gebeuren, dat PSV op de counter gaat loeren. Van te voren wisten we al dat we dan geduldig moesten blijven in balbezit. Dat gebeurde nu", zegt van der Gaag tegenover RTV Rijnmond.

Geen gelijkmaker

"De juiste jongens kwamen aan de bal. Ryan (Koolwijk, red.) ontpopte zich als animator. We waren wat geduldiger en dan is het prima dat je 1-2 maakt. En vanaf dat moment was er maar één ploeg die de wedstrijd beheerste. We hebben kansen gehad, om tegen de koploper na een 2-0 achterstand, het heft in handen te krijgen. En eigenlijk verdien je het nog om de gelijkmaker te scoren."