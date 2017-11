Pastoor: 'Tweede helft beter gevoetbald'

Sparta verloor zondag thuis van FC Utrecht. Zakaria Labyad was aan de kant van Utrecht de grote man, hij scoorde twee keer. Trainer Alex Pastoor was na afloop erg teleurgesteld. "Bij aantal momenten zagen we er niet goed uit."

Over de rest van de wedstrijd was Pastoor niet geheel ontevreden. "In de rest van de wedstrijd vond ik dat we het vrij aardig deden", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Druk op verdediging

In de tweede helft probeerde Pastoor het tij nog te keren, door wat beelden te laten zien. "Dat kan als je thuis speelt op de beamer. Er was iets wat telkens terugkwam. Bij het onder druk zetten van onze verdedigers, moest Utrecht steeds een keuze maken op het middenveld.

Als je dan niet goed genoeg vrij loopt, komt alle druk op de verdedigers te liggen. En dat is niet terecht, want de middenvelders moesten beter vrijlopen. Dan kunnen de verdedigers hun inspeelbal kwijt. Dat was na rust veel beter verzorgd. Ook verdedigend stonden we wat beter, maar ik vond vooral dat we beter voetbalden. En dat bracht uiteindelijk ook de 1-1 op het bord. En in die fase zat ik eerder op de 2-1 te wachten dan op de 1-2."