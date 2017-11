Zoon maakt laat gelijk tegen vader: 'Gelukkig twee weken geleden verhuisd'

Iedere Nederlandse voetballiefhebber kent het vader-en-zoon-verhaal van Gert en Rick Kruys bij FC Utrecht-De Graafschap uit het seizoen 2004/2005. Onze regio kent sinds dit weekend een soortgelijk geval, die van de familie Boon uit Hoek van Holland bij de wedstrijd HVC '10-Honselersdijk (1-1) in de tweede klasse C van het zaterdagamateurvoetbal. Zoon Glenn maakte namens de thuisploeg vlak voor tijd gelijk tegen vader Piet, coach van de bezoekers.

Een aandoenlijk verhaal, dus belde RTV Rijnmond met de 'balende' vader. "We hadden de wedstrijd onder controle en stonden 1-0 voor. In de laatste minuut kregen we net buiten het zestienmetergebied een vrije trap tegen. Mijn zoon ging achter die bal staan", vertelt vader Piet (Honselersdijk), die indirect ook een aandeel in dit verhaal heeft. Al kan hij er nu wel om lachen. "Glenn heeft acht jaar in de jeugd van ADO Den Haag gevoetbald. Ik denk dat we op het bijveld zo'n duizend vrije trappen hebben geoefend. Je raadt het al: die bal ging erin. Dan wordt je een beetje voor 'gestraft', zoals dat zo mooi heet." De vader kan het hebben dat uitgerekend zijn zoon tegen hem scoorde.

De hamvraag was natuurlijk of zoon Glenn (HVC '10) diezelfde avond nog thuis mocht komen eten. "Gelukkig is hij twee weken geleden verhuisd", lacht vader Piet (Honselersdijk). "Normaal mag hij langskomen om een hapje te eten, maar deze keer mocht hij een weekje overslaan."