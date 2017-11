Deel dit artikel:











Schoorsteenbrand slaat over naar dak Foto: Media TV

Aan de Bergweg in Bergschenhoek is zondagavondd het dak van een woning in brand gevlogen. De brand begon in de schoorsteen van het pand. Het vuur sloeg kort daarna over op de nok van het dak. De brandweer gaf rond 19.15 uur het sein brand meester.

De bewoners konden op tijd wegkomen. Hoe de brand precies ontstond is nog niet duidelijk. Volgens de Veiligheidsregio zijn er geen gewonden gevallen.