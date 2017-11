Deel dit artikel:











Pot in FC Rijnmond over Vilhena: 'Een kind in een volwassen lichaam' Cor Pot Het 'juichgebaar' van Tonny Vilhena dat veel stof deed opwaaien (Bron: ANP - Henk Jan Dijks)

De mannen van FC Rijnmond zijn flink kritisch op het 'juichgebaar' van Tonny Vilhena bij zijn goal in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Groningen. Onduidelijk was waarom de middenvelder van Feyenoord dit deed. "Hij is een kind in een volwassen lichaam", zei Cor Pot over deze vreemde actie van Vilhena. De rest van de tafel snapte de handeling ook niet goed.

Bart Nolles ontving in FC Rijnmond naast Pot ook radiocommentator Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os aan tafel. De mannen bespraken uitgebreid de eerste overwinning van Feyenoord sinds 1 oktober 2017. Ook de nipte nederlaag van Excelsior tegen PSV (1-2) werd behandeld. Sparta ging op Het Kasteel met 3-1 onderuit tegen FC Utrecht. De manier waarop de ploeg uit Rotterdam-West echter voetbalt, zorgt niet voor warme gevoelens van FC Rijnmond. Behalve het voetbal van het afgelopen weekend werd ook naar de ambities van Pot gevraagd. Wil hij nog ergens aan de slag?