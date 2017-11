Illegale straatraces in het Zuiderpark met afstandbestuurbare auto's

Auto's die met 130 km per uur over het gras en wandelpaden van het Zuiderpark in Rotterdam scheuren. Dat lijkt behoorlijk onverantwoord, alleen gebeurt dat niet met echte auto's, maar met radiografisch bestuurbare auto's. De hobbyisten die zondag tegen elkaar raceten, zoeken een andere plek.

Soms maken de auto's veel lawaai. Andere parkbezoekers kunnen zich daaraan storen en daarom is het eigenlijk niet toegestaan om in het park te rijden. Maar volgens hobbyist Dennis Griesdoorn wordt er niet gereden zodra het druk is in het park: "Ongelukken moeten we niet hebben. Als er teveel mensen zijn stoppen we per direct."

Gedoogd

Omdat er geen goede andere locatie is, wordt het vooralsnog gedoogd. De club is ondertussen wel op zoek naar een andere locatie om hun hobby uit te oefenen. "We willen eigenlijk een plek met veel zand, en waar we ongestoord met nitro-auto's kunnen rijden. Die maken nog meer geluid."