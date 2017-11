Rotterdammer is beste VWO'er van Nederland

Alvaro Detailleur is verkozen tot beste VWO'er van Nederland. Met een gemiddeld cijfer van 9,7 op zijn eindlijst liet de oud-leerling van het Wolfert Tweetalig alle andere bollebozen achter zich. De geboren Spanjaard kreeg afgelopen vrijdag de Socrates Award in Utrecht.

"Gewoon goed opletten tijdens de lessen," dat is het geheim van Detailleur om zo hoog te scoren op zijn eindlijst. Zelf had hij niet verwacht dat hij de beste VWO'er van Nederland is.

"Ik zat in de finale met tien anderen. Het was voor mij al een verassing dat ik in de top drie eindigde, maar dat ik uiteindelijk ook zou winnen, had ik totaal niet gedacht."

Zelf blijft hij bescheiden na zijn onderscheiding. "Ik werk nog gewoon als pizzabezorger. Als je simpelweg gewoon op je scooter zit, en je bezorgt pizza's, dan maak je mensen blij en je hoeft er niet echt over na te denken."

Alvaro Detailleur studeert nu werktuigbouwkunde aan de TU in Delft. Zijn eerste cijfer is al binnen. "Ik heb het eerste tentamen met een 9 gehaald."