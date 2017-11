Dader vernieling oorlogsmonument Alblasserdam meldt zich

De persoon die het oorlogsmonument in Alblasserdam heeft vernield, heeft zich gemeld bij de politie. Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam wil niet zeggen om wie het gaat. Paans deed zaterdag op sociale media een oproep aan de dader om zich te melden.

Een van de vier schalen van het oorlogsmonument is kapot gemaakt. Ook is een bankje bij het monument beschadigd. Na het opruimen van de brokstukken is door de gemeente direct aangifte gedaan van vernieling.

De dader stapte naar de wijkagent na een ultimatum dat de burgemeester had gesteld. De dader moest zich voor maandagmiddag 12:00 uur melden.

''We hebben de aangifte ingetrokken, on hold gezet. Eerst gaan we met de verdachte praten om de schade te regelen", zei Paans maandag op Radio Rijnmond.

Het is niet de eerste keer dat een van de schalen bij het oorlogsmonument is gesloopt. In 2015 gebeurde dat ook al een keer. De gemeente deed ook toen aangifte bij de politie.

De herstelkosten van de vorige schaal lagen rond de 5 duizend euro. Het duurde maanden voordat de schaal was vervangen.