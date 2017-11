Crimineel die aan bewakers ontsnapte voor de rechter

De crimineel die in januari aan zijn bewakers ontsnapte in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam staat maandag en dinsdag voor de rechter. Elias A. wordt verdacht van vier pogingen tot moord, ontvoering, vuurwapenbezit en diefstal met geweld. Hij staat terecht samen met drie medeverdachten.

A. zat in afwachting van zijn proces in gevangenis de Schie en moest voor een behandeling naar het ziekenhuis. Daar nam hij de benen. Hij kon pas na enkele weken weer worden opgepakt op een onderduikadres in Brabant.

Volgens toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff zijn er bij de ontsnapping van de vuurwapengevaarlijke Elias A. ' forse fouten ' gemaakt. Het was bij de begeleiders van de Dienst Vervoer en Ondersteuning niet bekend dat Elias A. vuurwapengevaarlijk en onberekenbaar was. Het Openbaar Ministerie had dat moeten doorgeven.

Maandagochtend is het proces tegen hem van start gegaan in de beveiligde rechtszaal van de rechtbank in Rotterdam. Dinsdag wordt de zaak voortgezet.