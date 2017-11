Politie vindt 14 duizend euro in onderbroek

Een man dacht de politie te slim af te zijn door stapels bankbiljetten in zijn onderbroek te verstoppen. Maar agenten hadden hem door. Bij het preventief fouilleren van de man in Rotterdam-Zuid zagen de agenten een iets te volle onderbroek met daarin 14 duizend euro.

Aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam werd door surveilleerdende agenten zondagmiddag een auto aan de kant gezet. Bij het fouilleren van de 53-jarige bijrijder werd het geld aangetroffen.

Het geld is in beslag genomen. De politie gaat nu na of het zaakje stinkt. Onderzoek moet uitwijzen of het hier om witwassen van crimineel geld gaat.