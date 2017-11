Geen brood in supermarkten na brand Bakkersland

Bij de Albert Heijn in Spijkenisse hebben ze maandag geen brood geleverd gekregen, laat franchisenemer Simon Lodder weten

Bij de Albert Heijn in Spijkenisse hebben ze maandag geen brood geleverd gekregen, laat franchisenemer Simon Lodder weten

Supermarkten in Rotterdam en omgeving zitten zonder brood na de brand bij broodbakker Bakkersland. Onder meer de Albert Heijn in Barendrecht, Spijkenisse en Sliedrecht hebben lege schappen op de broodafdeling.

Bij de Albert Heijn in winkelcentrum Sterrenhof in Spijkenisse geven ze oud brood gratis weg. Ook daar hebben ze maandag geen nieuw brood geleverd gekregen vanwege de problemen bij Bakkersland.

"Door één dag geen brood te verkopen, loop ik 6 procent van de totale omzet mis," zegt franchisenemer Simon Lodder. Hij hoopt dat bakkerij Bakkersland snel met duidelijkheid komt of hij maandag alsnog zijn schappen kan aanvullen met brood.

Ook in Sliedrecht zijn de schappen op de broodafdeling leeg. Op een briefje staat te lezen dat de winkel in ieder geval op maandag geen brood meer zal binnen krijgen.

Wel heeft de supermarkt veel brood zelf afgebakken en verwacht ze morgen een nieuwe voorraad. "Daar zullen nog niet alle soorten bij zitten", vermoedt manager Machiel Pranger.

Albert Heijn Carnisse Veste in Barendrecht biedt via Facebook excuses aan aan haar klanten en zegt hard te werken aan een oplossing. Zij hebben naar eigen zeggen helemaal geen brood geleverd gekregen.

Brand Bakkersland

Bij de broodbakkerij in de Spaanse Polder brak in de nacht van zondag op maandag brand uit in een schakelkast. Het gebouw werd ontruimd.

Een uur na het uitbreken van de brand was deze alweer geblust. De rook die vrijkwam maakte het brood dat al was gebakken onverkoopbaar.