Het verhaal van Delvin Pinheiro, profvoetballer in Thailand

De Rotterdamse voetballer Delvin Pinheiro Frederico had de droom op prof te worden al opgegeven, toen afgelopen zomer opeens de Thaise topclub Buriram United op de stoep stond. Het betekende het begin van een bijzonder avontuur aan de andere kant van de wereld.

Pinheiro zat in de jeugd bij Sparta, maar wist in het Nederlandse profvoetbal niet door te breken. De rechtsback kwam in het amateurvoetbal terecht, maar kreeg van de zomer opeens een buitenkans. "Mijn moeder is Thais en ik merkte dat deze stap haar heel erg blij maakte. En als je je moeder blij kan maken, waarom zou je het dan niet doen. En toen ik erachter kwam en opzocht hoe groot deze club eigenlijk is, toen was ik daar wel verrast door."

Vertrek bij Buriram United

Buriram United werd afgelopen maand kampioen in Thailand, maar ondanks toezeggingen speelde Delvin alleen wedstrijden in het tweede elftal. Het kampioensfeest heeft hij aan zich voorbij laten gaan, want hij wist al dat hij naar een andere club zou gaan.

"Ik vertrek naar Chainat Hornbill, dat net gepromoveerd is naar het hoogste niveau. Een rijke club, met een nieuwe eigenaar. Ze spelen in een kleiner stadion, maar het zit wel vol. En dat is eigenlijk nog leuker dan een groot stadion dat maar voor de helft gevuld is. Ik hoop daar meer te spelen en ook in beeld te komen bij het nationale team van Thailand. Daar heb ik al wat eerste gesprekken over gevoerd. Het zou een droom zijn die uitkomt als ik daarvoor mag spelen."